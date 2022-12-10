



Иран обвинил Германию в "лицемерии"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обвинил Германию в "лицемерии".

Соответствующее заявление он сделал 9 декабря.

"Борьба с терроризмом, насилием и ненавистническими высказываниями — это недвусмысленная внутренняя ответственность. Лицемерно то, что Германия считает это красными линиями для своей территории и безопасности, но провоцирует те же самые зловещие явления в Иране и двулично осуждает нашу законную борьбу против них", — сказал он.

Таким образом министр ответил на осуждение со стороны ФРГ казни протестующего против режима и на вызов иранского посла в немецкий МИД.