Новости » Политика
Иран обвинил Германию в "лицемерии"
10.12.2022 01:22 Алина Груднева

Иран обвинил Германию в "лицемерии"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обвинил Германию в "лицемерии".

 
Соответствующее заявление он сделал 9 декабря.
 
"Борьба с терроризмом, насилием и ненавистническими высказываниями — это недвусмысленная внутренняя ответственность. Лицемерно то, что Германия считает это красными линиями для своей территории и безопасности, но провоцирует те же самые зловещие явления в Иране и двулично осуждает нашу законную борьбу против них", — сказал он.
 
Таким образом министр ответил на осуждение со стороны ФРГ казни протестующего против режима и на вызов иранского посла в немецкий МИД.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы