



Иран обвинил США в посягательствах на суверенитет страны

Иран обвинил США в попытках нарушить суверенитет Исламской Республики на фоне массовых протестов в стране из-за смерти женщины после задержания полицией нравов.

С такими обвинениями выступил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в заявлении для Nour News.

В Тегеране обвинили США в поддержке "мятежников" и стремлении к дестабилизации Ирана.

"Вашингтон всегда пытается ослабить стабильность и безопасность Ирана, хотя и безуспешно", — сказал Канаани.

Он обвинил лидеров США и некоторых европейских стран в "злоупотреблении трагическим инцидентом" и "игнорировании присутствия миллионов людей на улицах и площадях страны в поддержку режима".

Канаани поклялся, что действия Вашингтона "не останутся без ответа".