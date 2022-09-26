Иран обвинил США в посягательствах на суверенитет страны
Иран обвинил США в попытках нарушить суверенитет Исламской Республики на фоне массовых протестов в стране из-за смерти женщины после задержания полицией нравов.
С такими обвинениями выступил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани в заявлении для Nour News.
В Тегеране обвинили США в поддержке "мятежников" и стремлении к дестабилизации Ирана.
"Вашингтон всегда пытается ослабить стабильность и безопасность Ирана, хотя и безуспешно", — сказал Канаани.
Он обвинил лидеров США и некоторых европейских стран в "злоупотреблении трагическим инцидентом" и "игнорировании присутствия миллионов людей на улицах и площадях страны в поддержку режима".
Канаани поклялся, что действия Вашингтона "не останутся без ответа".