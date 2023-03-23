



Иран, обогащающий уран выше 60%, провоцирует войну - израильский чиновник

Израиль сообщил администрации Байдена и нескольким европейским странам, что Иран вступит на опасную территорию, которая может вызвать израильский военный удар, если он обогатит уран выше уровня 60%, сообщил в среду высокопоставленный израильский чиновник Бараку Равиду.



По словам израильских официальных лиц, все более обеспокоенный прогрессом в ядерной программе Ирана, Израиль в последние месяцы усилил свои угрозы военных действий против Тегерана в очевидной попытке удержать страну от дальнейшей эскалации своей ядерной программы.



Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии от конца февраля, Иран накопил 87,5 кг урана с обогащением 60%. Эксперты говорят, что если этот уран будет обогащен до 90% оружейного качества, его будет достаточно для производства хотя бы одной ядерной бомбы.



МАГАТЭ продолжает расследование деятельности Ирана на его подземном ядерном объекте в Фордо, которое включало обогащение по крайней мере небольшого количества урана до чистоты 84% .



Израиль, однако, не считает небольшое количество урана с чистотой 84% значимым, сообщил Равиду. По его словам, израильское правительство в настоящее время не определяет публично "красную черту", как это сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем выступлении в ООН в сентябре 2012 года.



Чиновник добавил, что Израиль не хочет устанавливать 90-процентное обогащение в качестве "красной линии", поскольку официальные лица считают, что Иран почувствует, что может начать обогащение и накопление урана на уровне, чуть ниже оружейного.



Вот почему Израиль говорит США и европейским странам, что любой прогресс Ирана в обогащении выше 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия против ядерной программы Тегерана, сказал израильский чиновник.