



Иран: нормализация с Израилем не гарантирует безопасности

Президент Ирана Ибрагим Раиси в понедельник, 17 сентября, предостерег от нормализации отношений с Израилем. Он также осудил США за "вмешательство" в дела Ближнего Востока.



Президент Ирана Ибрагим Раиси предостерег другие страны региона от сближения с Израилем, встретившись с руководителями СМИ в кулуарах главной глобальной конференции - встречи лидеров высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.



"Нормализация отношений с сионистским режимом не создает безопасности", - заявил Раиси.



США стремятся стать посредниками в заключении соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, чего давно добивается Иерусалим и что может оказать существенное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Израиль уже нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.



Раиси заявил, что его страна "стремится к хорошим отношениям со всеми соседними странами" на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.



"Мы считаем, что если американцы перестанут вмешиваться в дела стран Персидского залива и других регионов мира и займутся своими делами... положение стран и их отношения улучшатся", - сказал Раиси.



Саудовская Аравия при посредничестве Китая в марте достигла разрядки и восстановила дипломатические отношения после нескольких лет напряженности, в том числе из-за войны в Йемене, оппозиции Эр-Рияда президенту Сирии Башару Асаду и опасений по поводу ядерной программы Ирана.