



Иран - Нетаниягу и Сунаку: мы является "якорем стабильности" в регионе

Иран отверг обвинения со стороны премьер-министров Израиля и Великобритании Биньямина Нетаниягу и Риши Сунака.



По данным местных СМИ, такое заявление обнародовало министерство иностранных дел Исламской Республики.



"Одной из ироний является то, что два режима, один из которых основан на узурпации чужой земли, повседневных преступлениях и детоубийстве, и который нагло отказывается присоединиться к ДНЯО, несмотря на наличие арсенала ядерного оружия, а другой, чья воинственная и подстрекательская политика проявляется повсюду в регионе, нагло выдвигает обвинения против Исламской Республики. Иран является якорем стабильности в регионе", - сказано в заявлении.



По словам официального представителя иранского МИДа Нассера Канани, в Тегеране не видят ничего удивительного в том, что Великобритания и Израиль "возмущены и недовольны тенденцией в регионе".



"Исламская Республика Иран еще раз обращает внимание на международную ответственность стран, поддерживающих Израиль в повседневных преступлениях, грубых нарушениях прав человека и нарушениях международных законов и правил", — добавил он.



Накануне состоялась встреча Нетаниягу и Сунака в Лондоне. Стороны подчеркнули, что мировые державы должны усилить сдерживание и давление на Исламскую Республику.