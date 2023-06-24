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Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
24.06.2023 17:07 Ирина Демьянова

Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана

Канаани добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации.

Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил , что "это внутреннее дело России".

Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.

Ранее Путин говорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

 

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