



Иран назвал внутренним делом России происходящие там события

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана



Канаани добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации.



Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил , что "это внутреннее дело России".



Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.



Ранее Путин говорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко.



