Иран назвал внутренним делом России происходящие там события
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на МИД Тегерана
Канаани добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации.
Перед этим Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но тот ответил , что "это внутреннее дело России".
Также Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.
Ранее Путин говорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко.