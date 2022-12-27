



Иран назвал себя “ведущей державой” по производству дронов

На минувших выходных генерал Мохаммад Багери, руководитель штаба иранских вооруженных сил, заявил, что Иран входит в пятерку ведущих производителей беспилотников. Генерал сообщил, что Тегеран намерен активно работать над укреплением своих лидерских позиций на глобальном рынке летательных аппаратов.



Багери акцентировал внимание на том, что иранские беспилотники известны всему миру. По его словам, “благодаря высокой точности дронов их можно использовать для решения самых сложных задач”.



У Ирана есть 37-летний опыт производства беспилотников разного класса. Иранские инженеры продолжают проектировать перспективные БПЛА. “Развитие передовых технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов отвечает интересам Исламской Республики Иран”, – отметил Мохаммад Багери.



Стоит упомянуть, что, по мнению экспертов, основным конкурентным преимуществом иранских дронов является их дешевизна. Именно поэтому правительства третьих стран мира активно закупают БПЛА иранского производства.



В начале осени иранский генерал Яхья Рахим сообщил, что интерес к приобретению собираемых в Иране беспилотников проявляют 22 государства мира, в том числе Венесуэла, Алжир, Таджикистан и Армения.