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Иран назначает подсанкционного чиновника новым главой Верховного суда
06.08.2023 15:36 Евгения Маркова

Иран назначает подсанкционного чиновника новым главой Верховного суда

Иран назначает Мохаммеда Джафара Монтазери, который находится под санкциями США и Великобритании, главой высшего суда Исламской Республики.

Монтазери был назначен главой Верховного суда после того, как были приняты во внимание "мнения всех судей высшей инстанции", говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online.

Монтазери попал под санкции США в декабре, и Вашингтон назвал его причастным к "надзору за судебным преследованием протестующих" во время массовых демонстраций в Иране в прошлом году.

Великобритания последовала этому примеру в январе и ввела санкционные меры против Монтазери после казни британца иранского происхождения Алирезы Акбари за шпионаж.
 

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