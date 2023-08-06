



Иран назначает подсанкционного чиновника новым главой Верховного суда

Иран назначает Мохаммеда Джафара Монтазери, который находится под санкциями США и Великобритании, главой высшего суда Исламской Республики.



Монтазери был назначен главой Верховного суда после того, как были приняты во внимание "мнения всех судей высшей инстанции", говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online.



Монтазери попал под санкции США в декабре, и Вашингтон назвал его причастным к "надзору за судебным преследованием протестующих" во время массовых демонстраций в Иране в прошлом году.



Великобритания последовала этому примеру в январе и ввела санкционные меры против Монтазери после казни британца иранского происхождения Алирезы Акбари за шпионаж.

