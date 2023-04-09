



Иран направляет делегацию в Саудовскую Аравию перед открытием посольства

МИД Ирана сообщил, что к пятнице его делегация посетит Саудовскую Аравию, чтобы подготовить почву для открытия там дипломатической миссии после аналогичного шага со стороны Эр-Рияда.



Объявление было сделано через день после того, как делегация Саудовской Аравии прибыла в Тегеран, и последовало за исторической встречей министров иностранных дел двух стран Персидского залива в Китае.



“Мы ожидаем, что делегация МИД посетит Саудовскую Аравию к пятнице”, - заявил заместитель министра иностранных дел Алиреза Энаяти в интервью государственному телевидению. “Две отдельные делегации отправятся в Эр-Рияд и Джидду перед открытием посольства и консульства Ирана соответственно”.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян и его саудовский коллега принц Фейсал бин Фархан встретились в Пекине в четверг после того, как Тегеран и Эр-Рияд в прошлом месяце договорились о восстановлении дипломатических отношений. В совместном заявлении министры обязались вернуть безопасность и стабильность в неспокойный Персидский залив.