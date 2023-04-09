



Иран направит делегацию для открытия посольства в Эр-Рияде

Иранская техническая делегация посетит Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы подготовиться к открытию посольства Ирана в Эр-Рияде, сообщило в воскресенье полуофициальное информационное агентство ISNA.



После многих лет враждебности, которая разжигала конфликты на Ближнем Востоке, Иран и Саудовская Аравия в марте договорились положить конец своим дипломатическим разногласиям и вновь открыть свои дипломатические миссии.



На данный момент делегация Саудовской Аравии находится в Иране для решения вопросов по открытию своего посольства.



