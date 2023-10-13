



Иран намекает: география войны расширится

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян почти прямым текстом сказал, что география войны, которую навязал ХАМАС Израилю, расширится.



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Бейруте, где встретился с генсеком террористической организации "Хизбалла" Хасаном Насраллой.



"Если эти военные преступления, совершаемые сионистским режимом, немедленно не прекратятся, конфликт может расшириться", - сказал он.



По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, США призывают к сдержанности, но в то же время поощряют и поддерживают Израиль.



"Америка не может посылать оружие и бомбы для убийств женщин, детей и мирных жителей в Газа, и в то же время призывать все стороны к сдержанности", - добавил он.