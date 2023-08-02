



Иран начал военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей Исламской революции Ирана начал в среду военные учения в спорных районах в Персидском заливе.



Об этом сообщает Tasnim.



Учения проводятся вблизи острова Абу-Муса, спорной территории между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также островов Назеат, Большой и Малый Тунб. Отмечается, что цель учений - показать готовность к обороне акватории страны.



В учениях принимают участие различные подразделения ВМС КСИР – боевые, морские, ракетные, беспилотные, а также подразделения быстрого реагирования, радиоэлектронной борьбы и воздушно-десантные, при поддержке аэрокосмических сил КСИР. Они отрабатывают всевозможные военные тактики.



Также сообщается, что КСИР развернул ракетные системы Fath и Qadir. Командующий ВМС КСИР сказал, что корабли специального подразделения Ходжаджи впервые были оснащены ракетами с радиусом действия 600 км для обеспечения безопасности Абу-Муса и других островов.



Также в учениях задействовали катера, беспилотные летательные аппараты, дистанционно управляемые военно-морские суда с искусственным интеллектом, самолеты-амфибии.



Воздушно-космические силы КСИР направили военные самолеты и вертолеты для перевозки десантников в зоны учений.



