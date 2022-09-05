



Иран: мы рассмотрим другие варианты, если ядерная сделка не будет достигнута

Иран призвал западные страны воздержаться от задержек с достижением ядерного соглашения, предупредив, что в противном случае Тегеран рассмотрит "другие варианты".

По данным Синьхуа, об этом сообщил высокопоставленный иранский законодатель.

Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини сказал в комментарии IRNA, что ядерная сделка важна для защиты национальных интересов Ирана.

"Запад нуждается в переговорах больше, чем Иран. Если западная сторона не пойдет на соглашение, у нас на столе есть другие варианты, и у Ирана в этом плане руки не пусты. Любое соглашение, которое лишает Иран желаемых привилегий, не будет принято", - сказал он.