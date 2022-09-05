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Иран: мы рассмотрим другие варианты, если ядерная сделка не будет достигнута
05.09.2022 08:06 Алина Груднева

Иран: мы рассмотрим другие варианты, если ядерная сделка не будет достигнута

Иран призвал западные страны воздержаться от задержек с достижением ядерного соглашения, предупредив, что в противном случае Тегеран рассмотрит "другие варианты".

 
По данным Синьхуа, об этом сообщил высокопоставленный иранский законодатель. 
 
Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини сказал в комментарии IRNA, что ядерная сделка важна для защиты национальных интересов Ирана.
 
"Запад нуждается в переговорах больше, чем Иран. Если западная сторона не пойдет на соглашение, у нас на столе есть другие варианты, и у Ирана в этом плане руки не пусты. Любое соглашение, которое лишает Иран желаемых привилегий, не будет принято", - сказал он.

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