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Иран: мы не поставляем дроны России, потому что война - это плохо
16.10.2022 17:11 Алина Груднева

Иран: мы не поставляем дроны России, потому что война - это плохо

В Иране в очередной раз опровергли новости о том, что поставляют России дронов-камикадзе для войны в Украине.

 
По данным CNN, с таким заявлением в воскресенье, 16 октября, выступил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
 
"Мы уверены, что вооружение каждой из сторон кризиса продлит войну, поэтому мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене", - заверил он.  
 
Между тем, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран готовится предоставить России сотни баллистических ракет.

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