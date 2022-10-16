



Иран: мы не поставляем дроны России, потому что война - это плохо

В Иране в очередной раз опровергли новости о том, что поставляют России дронов-камикадзе для войны в Украине.

По данным CNN, с таким заявлением в воскресенье, 16 октября, выступил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы уверены, что вооружение каждой из сторон кризиса продлит войну, поэтому мы не считали и не считаем войну правильным путем ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Йемене", - заверил он.

Между тем, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран готовится предоставить России сотни баллистических ракет.