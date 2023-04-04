



Иран: мы должны помочь Сирии защититься от Израиля

Замглавы минобороны Исламской республики по международным вопросам Сейед Хамзе Каландари прокомментировал удары по Сирии, приписываемые Израилю.



Его речь транслировали по иранскому ТВ.



По словам Каландари, Исламская Республика не должна бросать Сирию, которая "ранее была беззащитной" перед израильскими атаками.



"Мы должны помочь даже несмотря на то, что в последнее время мы видим, что ей удается перехватывая большую часть ракет. Мы считаем себя обязанными помочь Сирии в укреплении ее противовоздушной обороны и способности перехватывать воздушные цели", - сказал он.

