



Иран: "Мы дали МАГАТЭ ответы и информацию"

Иран заявляет, что он "полностью" сотрудничал с МАГАТЭ в расследовании следов обогащенного урана, обнаруженных на незаявленных объектах.



Об этом сообщает Times of Israel.



Заявление представителей Ирана прозвучало после того как глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что Иран "как можно скорее" начнет сотрудничать со следствием.



Представитель иранского ядерного агентства Бехруз Камальванди заявил, что "Иран полностью сотрудничал с агентством в отношении трех объектов".



По словам Камальванди, Тегеран предоставил "информацию и ответы агентству и провел встречи, чтобы устранить любую двусмысленность".



"Простое наблюдение загрязнения в нескольких местах не может рассматриваться как указание на присутствие незадекларированных ядерных материалов", - отметил представитель Ирана.