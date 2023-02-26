



Иран может довести обогащение урана до критического уровня за считанные недели

Иран может обогатить уран до уровня 90% в течение нескольких недель. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS, предупредив, что Исламская Республика находится на пути к получению необходимых компонентов для создания ядерного оружия.



Выступая на главном шоу канала Face the Nation, Бернс подчеркнул, что агентство пока не считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял решение о создании ядерного оружия, хотя страна продолжает получать различные необходимые для этого компоненты.



Напомним, на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что его инспекторы обнаружили уран, обогащенный до 84%, что близко к уровню, необходимому для создания ядерного оружия - в 90%. До этого считалось, что самый высокий уровень обогащения, которого достиг Иран, составлял 60%.



"Мы не верим, что верховный лидер Ирана принял решение возобновить программу создания оружия, которую, по нашим данным, они приостановили или остановили в 2003 году", - сказал Бернс.



"Они продвинулись очень далеко, к точке, где всего через несколько недель обогащение урана дойдет до 90 %, если они решат перейти эту черту ", - добавил глава ЦРУ.

