



Иран могут исключить из Комиссии ООН по положению женщин

Сегодня Иран могут исключить из Комиссии ООН по положению женщин за политику, противоречащую правам женщин и девочек.



Экономический и Социальный Совет ООН проголосует за проект резолюции США о "немедленном исключении Исламской Республики Иран из Комиссии по положению женщин на оставшийся срок ее полномочий с 2022 по 2026 год". Об этом сообщает Jerusalem Post.



Представитель США заявил, что наблюдается "растущая поддержка" по вопросу исключения Ирана.



Иран, 17 других государств и палестинцы в письме в адрес ЭКОСОС заявили, что голосование "несомненно создаст нежелательный прецедент, который в конечном итоге помешает другим государствам-членам с иными культурами". В письме содержится призыв к членам проголосовать против действий США.



Только пятеро из подписавших письмо в настоящее время являются членами ЭКОСОС и смогут проголосовать в среду.