



Иран: МАГАТЭ все известно о нашей ядерной деятельности

МАГАТЭ известно обо всей ядерной деятельности Ирана.

По данным Reuters, такое заявление сделал глава Агентства по ядерной энергии Ирана Мохаммад Ислами.

Таким образом он ответил на принятую вчера резолюцию, призывающую Исламскую Республику предоставить подробный отчет по поводу остатков урана, обнаруженных на трех незаявленных ядерных объекта.

В совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии было сказано, что Тегеран должен срочно предоставить МАГАТЭ все ответы, которые требуются агентству.