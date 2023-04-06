



Иран: израильские атаки на Сирию - вопиющее нарушение международного права

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что израильские атаки, которые систематически и преднамеренно нацелены на жизненно важную инфраструктуру в Сирии, представляют собой “вопиющее нарушение международного права”, сообщает SANA.



В письме Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Иравани подчеркнул, что Израиль продолжает свои агрессивные действия против Сирии без какого-либо наказания со стороны международного сообщества, в частности Совета Безопасности ООН.



“В последние месяцы Израиль открыто нарушал гуманитарное право и систематически и преднамеренно наносил удары по жизненно важной инфраструктуре в Сирии, включая международные аэропорты Дамаска и Алеппо, которые являются маршрутами для гуманитарной помощи и усилий по оказанию помощи после недавнего землетрясения”, — сказал он, утверждая, что жизненно важной инфраструктуре Сирии нанесен большой ущерб.



Иранский дипломат призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, подчеркнув, что из-за израильской агрессии и серьезных последствий этих незаконных и преступных действий для регионального и международного мира и безопасности, а также из-за серьезных вызовов верховенству права, международное сообщество, прежде всего Совет Безопасности, должны принять решительные меры, чтобы положить конец этим нарушениям и привлечь Израиль к ответственности за все его действия, нарушающие международное право.





