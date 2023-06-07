



Иран: Израиль не сможет ответить на нашу новую ракету

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Гаджизаде заявил, что дальность действия ракеты Fattah, которая сейчас достигает 1400 км, вскоре будет увеличена.



Выступая на церемонии презентации ракеты, на которой присутствовал президент Ибрагим Раиси, Гаджизаде сказал, что Иран является четвертой страной в мире, развившей технологические возможности для производства ракет, способных менять курс на пути к своей цели.



Он добавил, что в свете маневренности иранской гиперзвуковой ракеты в настоящее время нет зенитной системы, способной перехватить ее в полете.

По его словам, ракета состоит из двух частей. Первая имеет длину 3,6 метра и сама по себе считается ракетой, то есть имеет двигатель и боевую часть. Вторая часть ракеты имеет возможность маневрировать на расстоянии сотен километров от цели, в связи с чем противник не сможет рассчитать траекторию полета ракеты из-за своей высокой скоростью и изменением траектории, а существующие противоракеты не попадут в цель.



Иран часто хвастается своими военными достижениями, хотя не всегда можно с уверенностью сказать, что он говорит об этих достижениях правду.



В 2017 году Исламская Республика заявила, что представила танк отечественного производства, который “способен запускать ракеты и точно наводить их”. Также КСИР заявил, что успешно испытал баллистическую ракету типа “Ормуз-2”.



Также Иран заявил, что у него есть “отец всех бомб”, описываемый как 10-тонная бомба отечественного производства с высокой разрушительной силой.