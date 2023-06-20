



Иран, Израиль и Запад ждет война – опрос арабской молодежи

15-й ежегодный опрос арабской молодежи ASDA'A BCW показал, что около двух третей молодых арабов (60%) говорят, что отношения между Ираном , Израилем и Западом перерастут в военный конфликт. Многие ожидают, что в будущем иранский режим станет еще более авторитарным, причем почти треть считает, что в Иране будет больше гражданских беспорядков и, возможно, переворот.



Выводы этого года подчеркивают смену геополитических пристрастий в арабском мире: молодежь региона говорит, что считает Турцию и Китай более сильными союзниками своей страны, чем традиционные державы, такие как Соединенные Штаты и Россия .



Вот некоторые из ключевых выводов знаменательного 15- го ежегодного опроса арабской молодежи ASDA'A BCW , обнародованного сегодня ASDA'A BCW, ведущей консалтинговой компанией в области коммуникаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке . Опрос является самым масштабным в своем роде исследованием крупнейшей демографической группы Ближнего Востока и Северной Африки, насчитывающей более 200 миллионов человек.



Результаты этого года показывают, что молодые арабские мужчины и женщины “живут в новой реальности”.



75-летний палестино-израильский конфликт разрешится не скоро

Арабская молодежь с пессимизмом смотрит на перспективы мира на палестинских территориях, при этом большинство опрошенных говорят, что 75-летний конфликт между палестинцами и израильтянами не будет разрешен в течение следующих пяти лет.

Более того, 39% молодых арабов в целом считают, что с растущими национальными приоритетами конфликту не уделяется должного внимания со стороны арабского мира.



Расхождения во взглядах на более тесные связи с Израилем

На вопрос, поддерживают ли они нормализацию дипломатических отношений с Израилем , три четверти (75%) в ОАЭ, подписавших Соглашение Авраама, ответили утвердительно. То же самое говорит и каждый третий в Бахрейне. Однако в Судане, четвертом арабском государстве, установившем полные дипломатические отношения с Израилем , против этого выступают 94%.



Смена геополитических пристрастий

Среди неарабских стран 82% арабской молодежи назвали Турцию “сильным союзником” или “отчасти союзником своей страны”, за ней следуют Китай (80%), Великобритания (79%), Германия (78%) и Франции (74%). США заняли седьмое место с 72% голосов, проиграв Индии с 73%. Россия, входившая в тройку лидеров прошлогоднего исследования, теперь занимает девятое место, оцененное как союзник 63% респондентов, уступая Пакистану (69%).



В то же время респонденты считают, что США продолжают оказывать наибольшее влияние в арабском мире. Тем не менее, большинство из них хотели бы, чтобы США меньше участвовали в ближневосточных делах, причем почти две трети заявили, что они поддерживают уход США из региона.



Взгляды на “образцовые нации”

Уже 12-й год подряд молодые арабы считают ОАЭ “образцовой нацией”. Это страна, в которой они больше всего хотели бы жить, и страна, которой они больше всего хотели бы подражать.



Почти каждая четвертый (24%) назвал ОАЭ страной, в которой они больше всего хотели бы жить, за ней следуют США (19%), Канада (19%), Катар (14%) и Великобритания (13%). ). ОАЭ также были названы страной, которой большинство арабской молодежи хотят подражать, снова 12-й год подряд. За ОАЭ высказываются 22% молодых арабских мужчин и женщин в целом, что опережает США (19%), Канаду (16%), Катар (15%), а также Саудовскую Аравию и Великобританию (11%).



Для исследования были проведены личные интервью с 3600 арабскими гражданами в возрасте от 18 до 24 лет в их родных странах с 27 марта по 12 апреля 2023 года . Самая большая выборка за всю историю опроса была поровну разделена между мужчинами и женщинами в 53 городах в общей сложности 18 арабских государств, в том числе впервые в Южном Судане.