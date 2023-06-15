



Иран испытал беспилотник-смертник в Персидском заливе, - США

Иран испытал беспилотник-смертник против учебного судна в Персидском заливе и запустил еще одну ракету или беспилотник без предупреждения судов в этом районе, сообщил официальный представитель США в регионе.



Беспилотник был запущен в среду из района Джаск в Иране на расстоянии 8-9 миль в море - в пределах территориальных вод Ирана - против учебной баржи, сказал чиновник со ссылкой на данные разведки США.



“По сути, это тренировка по нападению на торговые суда. Это единственная причина, по которой вы будете делать это в Оманском заливе”, — сказал чиновник.



Соединенные Штаты обвинили Иран в том, что он стоит за рядом атак с 2019 года на торговые суда в стратегических водах Персидского залива, через которые проходят некоторые из самых важных в мире нефтяных и судоходных маршрутов.



Иранские официальные лица были недоступны для комментариев.



Иран периодически испытывает беспилотники со взрывчаткой или смертники и транслирует кадры их испытаний.



“Ближайшее торговое судно находилось примерно в 30 милях от баржи, но все равно было опасно”, — сказал чиновник.







