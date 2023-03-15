



Иран ищет связи с Бахрейном после сближения с Саудовской Аравией – анализ

Иран стремится нормализовать отношения с Бахрейном после примирения с Саудовской Аравией в рамках сделки, организованной Китаем.

За этим стоит более широкая попытка Ирана возобновить отношения и улучшить связи по всему Персидскому заливу. Следующим логичным выбором будет Бахрейн, так как он близок к Саудовской Аравии во внешнеполитическом плане. Когда были подписаны Авраамовы соглашения, Эр-Рияд поддержал Бахрейн и ОАЭ в их нормализации отношений с Израилем. Кроме того, во время “арабской весны”, когда Бахрейну угрожали, Эр-Рияд поддержал монархию.



Согласно сообщениям в IRNA и Radio Farda, а также в поддерживаемых Россией Sputnik и Middle East Monitor, переговоры продолжаются. В одном из сообщений отмечалось, что министерство иностранных дел Ирана обсуждало попытку установить “связь также с другими странами региона, включая Бахрейн”, добавляя, что “возобновление политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией показывает эффективность и успех дипломатии как решения разногласий”.



Здесь важен контекст. Персидский залив является важным регионом, и каждая его страна имеет разную историю внешней политики. Катар был ближе к Ирану и никогда не присоединялся к Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейну за годы напряженности в Иране. Он также никогда не нормализовал отношения с Израилем.



Кувейт также не хочет враждовать с Ираном, поскольку он пострадал от вторжения Ирака и кратковременной оккупации в 1990 году. Кажущийся нейтралитет Кувейта в вопросах Персидского залива позволяет ему также выступать в качестве площадки для диалога, хотя исторически он был враждебна Израилю.

Оман, напротив, активно стремился играть нейтральную роль и проводил информационно-разъяснительную работу с Израилем до заключения Авраамовых соглашений. Он также часто принимал иранские делегации и работал с США, Индией и другими странами Персидского залива, принимал президента Сирии Башара Асада в рамках примирения стран Персидского залива с сирийским режимом.



В последние годы ОАЭ и Саудовская Аравия были лидерами внешней политики в Персидском заливе. Обе страны разорвали отношения с Катаром в 2017 году. Примирение произошло в 2021 году. ОАЭ и Саудовская Аравия также вмешались в ситуацию в Йемене в 2015 году. Обе страны стали мишенью поддерживаемых Ираном хуситов.



Бахрейн имеет небольшое население, находится недалеко от ОАЭ и Саудовской Аравии и полагается на поддержку Эр-Рияда и Абу-Даби. Здесь также находится важная военно-морская база США. Поэтому Бахрейн осторожен в отношениях. Он поддерживал отношения с Израилем, но знает, что исторически Иран пытался подорвать монархию и привлечь внимание к правам человека и сектантским проблемам в Бахрейне из-за того, что там проживает шиитское население.



Таким образом, примирение с Ираном должно сопровождаться гарантиями того, что он перестанет создавать напряженность среди шиитских меньшинств в Персидском заливе. Иран на протяжении многих лет использовал свои средства массовой информации, чтобы попытаться подорвать поддержку любого государства Персидского залива, связанного с Израилем, что также является весьма деликатным вопросом. Таким образом, после примирения ОАЭ и Саудовской Аравии Ирану имеет смысл обратиться к Бахрейну.



Сообщения о том, что Бахрейн открыт для нормализации отношений с Ираном, понравятся Ирану и станут еще одним примером дипломатического успеха. В своих СМИ сближение с Эр-Риядом изображается как потеря для США и Израиля, и Иран именно так воспринимает эти дискуссии. Вот почему иранские СМИ продвигают историю о переговорах с Бахрейном.

