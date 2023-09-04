



Иран и Турция рассматривают новую региональную стратегию – анализ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Иран на этой неделе, это был его первый визит в страну, с которой у Турции дружеские отношения, но теперь обе страны хотят следовать новой стратегии.



По сообщению Arab News, Фидан приветствовал восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Изменение региональной стратегии Ирана и Турции является значительным, поскольку обе страны примирились с Саудовской Аравией.



Турция смягчила свою позицию в отношении “Братьев-мусульман”, которых союзники Саудовской Аравии, как и Египет, классифицируют как террористическую группировку. Кроме того, Эр-Рияд принял меры, чтобы приветствовать возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Саудия также хочет продвинуться вперед по ключевым вопросам с Ираном и Турцией, включая торговлю и снижение напряженности в регионе.



Наступает новая эра ближневосточной дипломатии. Таков контекст встречи Турция-Иран. Страны разделяют часть политических взглядов в регионе: обе относятся с подозрением к роли США в Сирии и обе хотят, чтобы американцы ушли.



Турция также имеет интересы в Ираке, где недавно побывал Фидан. В настоящее время Иран оккупирует Ирак с помощью ополченцев, в то время как Турция удерживает свои силы на севере. И Иран, и Турция имеют интересы в Курдистане. Хотя они, возможно, не всегда смотрят на вещи одинаково, их общие интересы только возрастают.





