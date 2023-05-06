



Иран и Сирия обещают укрепить отношения после завершения визита Раиси в Дамаск

Иран и Сирия договорились укреплять связи и развивать экономические отношения с упором на восстановление после того, как президент Исламской Республики Ибрагим Раиси в пятницу завершил исторический визит в Дамаск.



Согласно совместному заявлению, опубликованному в пятницу, во время ночных переговоров в четверг Раиси и его сирийский коллега Башар Асад обсудили “пути развития и укрепления двусторонних отношений“ и “подчеркнули существующее сотрудничество в области восстановления“.



Раиси завершил свою двухдневную поездку рано утром в пятницу и назвал этот визит, “поворотным моментом” в двусторонних отношениях.



Визит ставит Тегеран в ведущую роль в восстановлении Сирии, а Асад стремится сосредоточиться на возрождении разрушенной экономики и инфраструктуры своей страны, несмотря на санкции Запада в отношении обеих стран.



Главы государств также выразили “готовность предпринять любые действия для развития торгово-экономических отношений“.



В воскресенье министры иностранных дел Лиги арабских государств проведут экстренное совещание, на котором обсудят конфликт в Судане и возвращение Сирии в блок после его приостановки в 2011 году за жестокое подавление протестующих.



В ближайшие дни в Москве запланирована встреча министров иностранных дел Сирии, Ирана, России и Турции.

