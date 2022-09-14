



Иран и Россия раскритиковали Европу из-за ядерных переговоров

Иран выразил негодование в связи с совместным заявлением Франции, Германии и Великобритании в субботу вечером, критикующим поведение Ирана в рамках продолжающихся переговоров по ядерной программе. Иранские официальные лица были возмущены формулировкой заявления, в котором говорилось, что "к сожалению, Иран решил не воспользоваться этой важной дипломатической возможностью, а вместо этого продолжает эскалацию своей ядерной программы далеко за пределы каких-либо оправданий".



Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что заявление было "неконструктивным", и призвал три страны-подписанта "быть более активными в поиске решений оставшихся разногласий".



Канани выразил сожаление, что европейские державы "делают шаг в сторону Израиля, который хочет, чтобы ядерные переговоры провалились".

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Их совместное заявление было сделано необдуманно, и ответственность за последствия, если таковые будут, ложится на них", - заявил иранский министр.



Дмитрий Ульянов, представитель России на ядерных переговорах с Ираном, также раскритиковал формулировку совместного заявления, заявив, что оно было "очень поспешным". Он добавил, что "нынешний барьер на переговорах не является серьезным препятствием на переговорах".



Американская сторона сдержанно отреагировала на недавние события, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на то, что в последние недели были устранены некоторые разногласия между сторонами, поведение Ирана представляет собой провал в переговорах, "когда он продолжает выдвигать требования вне договора". Несмотря на это, он добавил, что "если мы достигнем соглашения, то это будет способствовать укреплению нашей национальной безопасности".

