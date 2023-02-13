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Иран и Россия могут ввести безвизовый режим - росСМИ
13.02.2023 18:30 Евгения Маркова

Иран и Россия могут ввести безвизовый режим - росСМИ

Россия и Иран могут отменить визы для своих граждан, пишут росСМИ.

Издание "РИА Новости" со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали сообщило, что, сейчас Тегеран ожидает от Москвы ответа по этому вопросу.

"Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами", — цитирует дипломата изданиеи.

По его словам, если Россия, как и Иран, заявит о том, что есть такая готовность, страны в короткое время могут объявить о безвизовом режиме.

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