



Иран и Россия могут ввести безвизовый режим - росСМИ

Россия и Иран могут отменить визы для своих граждан, пишут росСМИ.



Издание "РИА Новости" со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали сообщило, что, сейчас Тегеран ожидает от Москвы ответа по этому вопросу.



"Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами", — цитирует дипломата изданиеи.



По его словам, если Россия, как и Иран, заявит о том, что есть такая готовность, страны в короткое время могут объявить о безвизовом режиме.