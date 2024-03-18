



Иран и Китай уже поздравили Путина с победой на выборах

Президент Ирана Эбрахим Раиси одним из первых поздравил Владимира Путина с "решающей" победой на президентских выборах в России, сообщают государственные СМИ.



"Президент Исламской Республики Иран в своем послании искренне поздравил Владимира Путина с решительной победой и переизбранием на пост президента Российской Федерации", - сообщает государственное информационное агентство IRNA.



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Председатель КНР Си Цзиньпин также направил Путину поздравительное послание, заявив, что его переизбрание "полностью отражает поддержку российского народа", сообщают государственные СМИ Пекина.



Тон Запада резко отличается: Франция и другие страны заявляют, что переизбрание Путина не было ни честным, ни свободным.



В заявлении Министерства иностранных дел Франции говорится, что голосование проходило в условиях репрессий в гражданском обществе и условия для проведения свободных и демократических выборов не были соблюдены.



Министерство также высоко оценивает мужество "многих российских граждан, которые мирно протестовали против этого посягательства на их фундаментальные политические права".



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также считает, что голосованию не хватает легитимности.



"В такой атмосфере несвободы точно не может быть никаких выборов", - заявил Ландсбергис перед встречей с коллегами-министрами из ЕС в Брюсселе.



Путин одержал рекордную для постсоветского пространства победу на выборах в России в воскресенье, 17 марта, укрепив свой и без того жесткий контроль над властью, и победа, по его словам, показала, что Москва была права, противостоя Западу и направив свои войска в Украину.



