



Иран хранит арсенал баллистических ракет в скрытом каньоне, - отчет

Исламская Республика использует долину в Керманшахе на западе Ирана для размещения своего арсенала баллистических ракет Qiam-1. Об этом говорится в новом отчете Исследовательско-образовательного центра Alma.



“Мы не только достоверно идентифицировали арсенал баллистических ракет Qiam-1 в Керманшахе , Иран, но вы даже можете заглянуть прямо в ракетную базу с обзорной площадки”, — заявил Центр на прошлой неделе.



В отчете показаны баллистические ракеты Qiam-1, базирующиеся в районе примерно 150 км от границы с Ираком. Ракеты якобы хранятся в десятках бункеров на трех подземных площадках. Один из них находится в Конештском ущелье.



Исследовательский центр сообщает, что в этом каньоне вырыты “десятки ракетных бункеров“.



Онлайн-видео, созданное Alma, показывает наличие 61 ракетного бункера в каньоне. На кадрах также видно, как может выглядеть бункер для ракеты Qiam.

Они также говорят, что обнаружили еще 80 бункеров в месте под названием Пандж-Пеллех. В них могут размещаться ракеты Qiam или Fatteh.



На территории каньона также есть зенитное вооружение. Исследовательский центр показывает расположение памятников и общий контекст местности. Это также показывает, что на авиабазе Керманшах есть зенитно-ракетные комплексы.



Alma описывает себя как “образовательный и исследовательский центр, занимающийся изучением проблем безопасности на северных границах Израиля и обучением лиц, формирующих общественное мнение, из исследовательских центров, научных кругов и других по многогранным сложностям на Ближнем Востоке”.

