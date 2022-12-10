



Иран хочет в обмен на дроны-камикадзе получить от РФ самолеты

О ведении таких переговоров в эфире канала "Мы Украина" рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.



"Иран хочет в обмен на "шахеды" и ракеты получить Су-35, то есть самолеты. У них есть проблема с самолетами. Они не могут сейчас наладить выпуск более-менее современной новейшей авиатехники. В такой ситуации Израиль не может не напрягаться. Пока что эти переговоры продолжаются, к чему они приведут – сказать сложно. Сейчас не только Украина прилагает максимум усилий, чтобы Иран не передал ракеты РФ", - сказал Денисенко.



