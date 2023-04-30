



Иран хочет создать “пояс безопасности на море”, чтобы запугать Запад – анализ

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани предложил Шанхайской организации сотрудничества , евразийской геополитической организации, усилить свою роль в качестве морской организации с целью проецирования своей мощи против Запада.



Иран недавно присоединился к ШОС, которая является одной из нескольких организаций, с помощью которых Китай и Россия подталкивают международную систему к многополярности, призванной заменить США. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) также используются в качестве каналов для этой цели. ШОС, занимающаяся экономическими и оборонными вопросами, считается крупнейшей в мире региональной организацией как по географическому положению, так и по численности населения. В него входят Китай, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, а также Индия и Пакистан, а в 2022 году туда вошел и Иран.



В прошлом году в статье брюссельского аналитического центра Центра молодежных и международных исследований CYIS отмечалось, что “сотрудничество в области безопасности на море является жизнеспособной сферой деятельности между ШОС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии АСЕАН. В рамках ШОС Иран, Пакистан, Индия, Китай и Россия являются прибрежными государствами, а Юго-Восточная Азия находится на стыке Индийского и Тихого океанов”. В статье отмечалось, что “объединенное морское пространство этих организаций включает Персидский залив, Индийский океан и Тихий океан. Это общее морское пространство создает для них несколько нетрадиционных проблем безопасности, таких как пиратство, терроризм на море, незаконная миграция, незаконный промысел, контрабанда, антропогенные или стихийные бедствия и многие другие.



“Таким образом, ШОС и АСЕАН имеют хорошие возможности для сотрудничества в решении этих общих проблем безопасности в качестве более крупного Большого евразийского сообщества безопасности”, – считают авторы статьи.



Однако пока у ШОС нет механизма морской безопасности. Теперь Аштиани настаивает на более энергичных оборонных инициативах ШОС. Этот шаг является частью новой тактики Ирана в Омане и Ливане, который недавно посетил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян. Иранцы хотят использовать ШОС для расширения оборонного и военного сотрудничества, они хотят, чтобы Индия тоже сыграла в этом свою роль. Но Индия сотрудничает с Западом и является стратегическим партнером Израиля, так что это может оказаться проблемой. Индия также работает с группой I2U2 и группой Quad, в которую входят Австралия, Индия, Япония и США.



Но Иран хочет, чтобы ШОС способствовал глобальному плюрализму и “балансу сил”, и надеется повлиять на создание “шанхайского пояса безопасности на море”, поскольку большая часть мировой торговли связана с ШОС. По словам Аштиани, “пришло время глобальной многосторонности и баланса сил”.