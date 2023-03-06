



Иран хочет продолжить обмен заключенными с Бельгией

Иран заявил о готовности к обмену заключенными с Бельгией через несколько дней после того, как Конституционный суд европейской страны дал добро на такой шаг.



"После решения Конституционного суда Бельгии мы теперь можем сказать, что путь к реализации соглашения открыт, и Исламская Республика Иран, безусловно, приветствует это изменение", — заявил журналистам в Тегеране официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канани.



В результате правоприменения соглашения об обмене, бельгийский гуманитарный работник Оливье Вандекастил, приговоренный в Иране к 40 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям, включая шпионаж, будет заменен на иранского чиновника Ассадоллу Асади, который был осужден в Бельгии за организацию заговора с целью подрыва оппозиционного мероприятия 2018 года под Парижем.



Согласно договору, подписанному Бельгией и Ираном в 2022 году, Вандекастил имел право быть обменянным на Ассади, но в декабре Конституционный суд Бельгии приостановил выполнение договора. Эта приостановка была снята в пятницу.



"Мы заявили, что Асади должен быть освобожден безоговорочно, должна быть выплачена компенсация, и должно быть взято обязательство не повторять такие действия", — заявил Канани.

