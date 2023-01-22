



Иран грозится разорвать ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не исключил возможности окончательно выхода страны из ядерной сделки с мировыми державами.



По данным "Анадолу", выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия возможен в ответ на призыв Европарламента внести КСИР в список террористических организаций.



"Если некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты", - отметил Абдоллахиян.



Среди вариантов он имел в виду, в том числе, вывод наблюдателей МАГАТЭ из страны. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что решение Европарламента относительно КСИР было выражением эмоционального подхода ряда представителей ЕП.

