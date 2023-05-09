



Иран готов вооружить Сирию современным оружием

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Тегеран готов оснастить сирийские вооруженные силы современным оружием и открыть в арабской стране заводы по производству «стратегического оборонительного снаряжения».



Министр обороны Ирана, сопровождавший президента Ирана во время визита в Сирию, провел встречу со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом в Дамаске, чтобы обсудить планы более тесного сотрудничества между двумя государствами.



Подчеркнув поддержку Ираном Сирии в полномасштабной войне против террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ или ИГИЛ), генерал Аштиани заявил, что министерство обороны Ирана готово вооружить сирийские вооруженные силы самым современным оборонительным оружием.



Выразив готовность Ирана создать «оборонную и многостороннюю инфраструктуру» в Сирии и укрепить военный потенциал арабской страны, министр обороны заявил, что Иран может сотрудничать с Дамаском в строительстве заводов и производстве «стратегического оборонного оборудования» для улучшения безопасности Сирии.



Со своей стороны, министр обороны Сирии выразил благодарность Ирану за вклад в обеспечение безопасности и стабильности в его стране.

Генерал Махмуд Аббас подчеркнул, что усиление обороноспособности подготовит Сирию как члена оси сопротивления в войне с терроризмом.



Напомним, что В июле 2020 года Иран и Сирия подписали всеобъемлющее соглашение об укреплении сотрудничества в военной и оборонной сферах.







