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Иран финансирует "Хизбаллу" путем контрабанды золота из Венесуэлы
13.12.2022 18:05 Евгения Маркова

Иран финансирует "Хизбаллу" путем контрабанды золота из Венесуэлы

Согласно сообщению британских СМИ со ссылкой на конфиденциальный документ, Иран контрабандой вывозит золото из Венесуэлы для финансирования ливанского шиитского исламистского движения "Хизбалла" в обход санкций США.

По данным Iran International, страховая компания Lloyds Marine разослала своим клиентам предупреждение, в котором раскрыла незаконные схемы Ирана по финансированию своих ливанских доверенных лиц через Венесуэлу. В документе, опубликованном 28 октября и озаглавленном "Незаконная торговля и передача золота и иранской нефти", говорится, что силы "аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "содействует продаже иранской нефти" латиноамериканской стране и получению золота в качестве оплаты, которое затем отправляется "Хизбалле" для финансирования террористической деятельности.

Lloyds Marine также добавила, что рейсы из Каракаса в Тегеран через Mahan Air использовались в качестве незаконного канала для доставки золота, что является нарушением санкций США и путем их обхода. Mahan Air — частная иранская авиакомпания, связанная с КСИР и находящаяся под санкциями США за поставки оружия.

Британская страховая компания также выявила некоторых лиц, причастных к "организации незаконных поставок золота из Венесуэлы", в том числе Али Кассира, представителя "Хизбаллы" в Иране, и Мохаммада Джафара Кассира, высокопоставленного чиновника "Хизбаллы".

Хотя присутствие "Хизбаллы" в Венесуэле обычно характеризуется исключительно как потенциальная террористическая угроза, широко распространено мнение, что присутствие группировки там гораздо шире, превращая латиноамериканскую страну в "центр слияния транснациональной организованной преступности и международного терроризма".

"В Венесуэле есть режим, который симпатизирует Ирану, а значит симпатизирует "Хизбалле"", — сказал Дэвид Дауд, директор по исследованиям Ливана, Израиля и Сирии в United Against Nuclear Iran.

Даже в разгар очевидного финансового кризиса в Исламской Республике, на фоне парализующих санкций США и продолжающихся общенациональных беспорядков, Дауд отметил, что Иран по-прежнему заинтересован в финансировании "Хизбаллы".

"Это вопрос приоритетов. Они не отказались от борьбы с Израилем, они просто поняли, что им нужно позаботиться о своей внутренней базе, прежде чем снова воевать", — пояснил Дауд, имея в виду экономический кризис в Ливане, который почти полностью парализовал инфраструктуру страны, а большая часть населения обеднела.

"Независимо от того, активно ли "Хизбалла" противостоит Израилю, интерес Ирана к ней растет. Иранский режим хочет экспортировать свою революцию. И, помимо борьбы с Израилем, "Хизбалла" оказывает важную услугу в качестве посредника в распространении шиитской идеологии. Поэтому Иран будет продолжать финансирование", - добавил Дауд.
 

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