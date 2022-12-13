



Иран финансирует "Хизбаллу" путем контрабанды золота из Венесуэлы

Согласно сообщению британских СМИ со ссылкой на конфиденциальный документ, Иран контрабандой вывозит золото из Венесуэлы для финансирования ливанского шиитского исламистского движения "Хизбалла" в обход санкций США.



По данным Iran International, страховая компания Lloyds Marine разослала своим клиентам предупреждение, в котором раскрыла незаконные схемы Ирана по финансированию своих ливанских доверенных лиц через Венесуэлу. В документе, опубликованном 28 октября и озаглавленном "Незаконная торговля и передача золота и иранской нефти", говорится, что силы "аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "содействует продаже иранской нефти" латиноамериканской стране и получению золота в качестве оплаты, которое затем отправляется "Хизбалле" для финансирования террористической деятельности.



Lloyds Marine также добавила, что рейсы из Каракаса в Тегеран через Mahan Air использовались в качестве незаконного канала для доставки золота, что является нарушением санкций США и путем их обхода. Mahan Air — частная иранская авиакомпания, связанная с КСИР и находящаяся под санкциями США за поставки оружия.



Британская страховая компания также выявила некоторых лиц, причастных к "организации незаконных поставок золота из Венесуэлы", в том числе Али Кассира, представителя "Хизбаллы" в Иране, и Мохаммада Джафара Кассира, высокопоставленного чиновника "Хизбаллы".



Хотя присутствие "Хизбаллы" в Венесуэле обычно характеризуется исключительно как потенциальная террористическая угроза, широко распространено мнение, что присутствие группировки там гораздо шире, превращая латиноамериканскую страну в "центр слияния транснациональной организованной преступности и международного терроризма".



"В Венесуэле есть режим, который симпатизирует Ирану, а значит симпатизирует "Хизбалле"", — сказал Дэвид Дауд, директор по исследованиям Ливана, Израиля и Сирии в United Against Nuclear Iran.



Даже в разгар очевидного финансового кризиса в Исламской Республике, на фоне парализующих санкций США и продолжающихся общенациональных беспорядков, Дауд отметил, что Иран по-прежнему заинтересован в финансировании "Хизбаллы".



"Это вопрос приоритетов. Они не отказались от борьбы с Израилем, они просто поняли, что им нужно позаботиться о своей внутренней базе, прежде чем снова воевать", — пояснил Дауд, имея в виду экономический кризис в Ливане, который почти полностью парализовал инфраструктуру страны, а большая часть населения обеднела.



"Независимо от того, активно ли "Хизбалла" противостоит Израилю, интерес Ирана к ней растет. Иранский режим хочет экспортировать свою революцию. И, помимо борьбы с Израилем, "Хизбалла" оказывает важную услугу в качестве посредника в распространении шиитской идеологии. Поэтому Иран будет продолжать финансирование", - добавил Дауд.

