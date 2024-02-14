



Иран будет наносить удары по кораблям противника, если его корабли атакуют

Говоря о 45-й годовщине победы Исламской революции, глава КСИР генерал-майор Хосейн Салами высоко оценил выдающееся участие иранского народа в 22 митингах в Бахмане. Сообщает агентство Mehr.



Иранский народ разрушил заговоры врагов своим интеллектом и верой, добавил он.



В другом месте своего выступления Салами упомянул роль КСИР в защите страны, подчеркнув, что Корпус стражей исламской революции обязательно выйдет победителем, если вступит в военную войну или кибервойну.

