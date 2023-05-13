



Ирак ждет ответа Турции на возобновление экспорта курдской нефти

Ирак все еще ждет официального ответа от Турции о возобновлении экспорта нефти из автономного курдского региона, заявили курдские чиновники в пятницу, на следующий день после того, как Багдад объявил о возобновлении в субботу.



Курдское региональное правительство в течение многих лет зарабатывало миллиарды долларов на экспорте сырой нефти в Турцию без одобрения федерального правительства Ирака.



Но экспорт был приостановлен в конце марта, когда международные арбитры вынесли решение в пользу права федерального правительства Ирака контролировать экспорт нефти через Турцию.



Министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани заявил в четверг, что экспорт сырой нефти из курдского региона через турецкий порт Джейхан возобновится в субботу.



Но в пятницу курдский министр природных ресурсов Камаль Мохамед заявил курдскому телеканалу, что возобновление экспорта все еще ожидает одобрения Анкары.



"Мы ждем решения Турции относительно даты возобновления экспорта", — сказал он новостному каналу Rudaw.



После многолетних споров иракское федеральное и курдское правительства достигли предварительной договоренности в начале апреля, предоставив багдадским властям контроль над экспортом с целью немедленного возобновления продаж.



В четверг курдские власти в Эрбиле заявили, что достигли окончательной договоренности с Багдадом.



В соответствии с соглашением, продажа сырой нефти Курдистана будет управляться Государственной организацией по сбыту нефти (SOMO) , а доходы будут перечисляться на совместный счет Багдада и Эрбиля.



Ожидается, что соглашение пополнит казну федерального правительства, которое в марте привлекло 7,5 млрд долларов от экспорта нефти.



Это также положило конец независимости, на которую претендовали курдские власти в отношении экспорта нефти в течение почти десяти лет.



Нефть уже давно является источником жизненной силы для курдского региона: ежедневно через Турцию экспортируется 475 000 баррелей нефти.



По словам аналитика Кованда Ширвани, перерыв в экспорте нефти более чем на месяц привел к недополучению доходов властями Эрбиля в размере около миллиарда долларов.

