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Ирак: шиитский имам призвал сторонников прекратить протесты
30.08.2022 16:44 Алина Груднева

Ирак: шиитский имам призвал сторонников прекратить протесты

Иракский шиитский имам Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить протесты в правительственном городке в Багдаде.

 
Соответствующее заявление он сделал 30 августа на фоне гибели и ранений протестующих в ходе насильственных беспорядков.
 
"Это не революция", — сказал ас-Садр.
 
Он призвал демонстрантов покинуть "зеленую зону", где произошла перестрелка с силами безопасности.
 
Некоторые его сторонники через несколько минут после его выступления по телевидению покинули свои позиции. Иракские военные также объявили об отмене комендантского часа.
 
Беспорядки начались накануне, когда Садр объявил об уходе из политики. По официальным данным, погибли не менее 30 человек.

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