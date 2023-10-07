



Ирак и Кувейт обвинили Израиль в “вопиющих нападениях” на палестинцев

Кувейт выразил “серьезную обеспокоенность” развитием отношений между Израилем и палестинцами, обвинив Израиль в том, что он назвал “вопиющими атаками”.



МИД в своем заявлении призвал международное сообщество “прекратить провокационную практику оккупации” и “политику расширения поселений”.



В то же время правительство Ирака заявило, что военные операции, предпринятые палестинским народом в субботу, являются естественным результатом десятилетий “системного угнетения” со стороны “сионистских оккупационных властей”.



В заявлении также содержится предупреждение о продолжающейся эскалации на палестинских территориях, которая, по словам правительства Ирака, может повлиять на стабильность в регионе.