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Ирак и Кувейт обвинили Израиль в “вопиющих нападениях” на палестинцев
07.10.2023 17:19 Наталья Богинская

Ирак и Кувейт обвинили Израиль в “вопиющих нападениях” на палестинцев

Кувейт выразил “серьезную обеспокоенность” развитием отношений между Израилем и палестинцами, обвинив Израиль в том, что он назвал “вопиющими атаками”.

МИД в своем заявлении призвал международное сообщество “прекратить провокационную практику оккупации” и “политику расширения поселений”.

В то же время правительство Ирака заявило, что военные операции, предпринятые палестинским народом в субботу, являются естественным результатом десятилетий “системного угнетения” со стороны “сионистских оккупационных властей”.

В заявлении также содержится предупреждение о продолжающейся эскалации на палестинских территориях, которая, по словам правительства Ирака, может повлиять на стабильность в регионе.

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