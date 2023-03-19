



Ирак и Иран подписали соглашение об усилении безопасности на границе

Ирак и Иран подписали соглашение о безопасности границы в воскресенье. По словам иракских официальных лиц, этот шаг направлен в первую очередь на ужесточение границы с курдским регионом Ирака, где, по словам Тегерана, вооруженные курдские диссиденты представляют угрозу его безопасности.

“Соглашение о совместной безопасности включает координацию в “защите общих границ между двумя странами и укрепление сотрудничества в нескольких областях безопасности”, – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Ирака.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани подписал соглашение с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи в присутствии премьер-министра Ирака Мохаммеда аль-Судани, сообщает канцелярия премьер-министра.



“Согласно подписанному соглашению о безопасности, Ирак обещает, что не позволит вооруженным группам использовать свою территорию в иракском курдском регионе для совершения каких-либо нападений на соседний Иран, пересекающих границу”, – сказал представитель иракской службы безопасности, присутствовавший на подписании.



Проблема границы вновь привлекла к себе внимание в прошлом году, когда КСИР нанес ракетные и беспилотные удары по курдским группировкам, базирующимся на севере Ирака, обвинив их в разжигании протестов.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, выступая в Тегеране, заявил, что “текущая поездка Шамхани в Ирак планировалась четыре месяца назад и сосредоточена на вопросах, связанных с вооруженными группами на севере Ирака”.

“Исламская Республика Иран ни в коем случае не примет угрозы с иракских территорий”, – добавил он.

Иран также обвинял курдских боевиков в сотрудничестве с Израилем и часто выражал обеспокоенность по поводу предполагаемого присутствия Моссада в автономном иракско-курдском регионе.