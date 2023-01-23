



Иорданский суд обязал Израиль выплатить 500 тысяч долларов: что известно

Иорданский суд обязал посольство Израиля в Аммане выплатить компенсацию в размере 500 000 долларов иорданцу, который был ранен охранником израильского посольства в 2017 году в результате инцидента со стрельбой.



Об этом сообщает Times of Israel.



Зив Мойал, охранник, открыл огонь после того, как один из иорданцев якобы напал на него. В результате инцидента были застрелены два человека.



В минувшие выходные иорданские СМИ сообщили, что суд принял доводы истца Махера Фареса Ибрагима, перевозчика мебели, который получил серьезные травмы в результате инцидента и был признан инвалидом, а также понес значительные финансовые потери, поскольку не смог продолжать работу. Суд обязал израильскую сторону выплатить компенсацию в размере 500 000 долларов.



В 2018 году Израиль согласился выплатить 5 миллионов долларов компенсации правительству Иордании, которое перечислило его семьям двух человек, застреленных в результате инцидента.