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Иорданский депутат признался в 12 случаях контрабанды
07.05.2023 10:49 Аркадий Бочаровский

Иорданский депутат признался в 12 случаях контрабанды


Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) раскрывает новые подробности об иорданском депутате парламента, который занимался контрабандой оружия в Израиль и будет освобожден сегодня после сильного давления на Израиль.

С февраля 2022 года член парламента, используя свой дипломатический паспорт, 12 раз провозил контрабанду в Израиль. Среди прочего, он контрабандой ввозил животных - птиц и голубей, а также электронные сигареты и золото.

ШАБАК заявляет, что он будет передан властям Иордании для дальнейшего расследования и судебного преследования.

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