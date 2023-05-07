



Иорданский депутат признался в 12 случаях контрабанды



Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) раскрывает новые подробности об иорданском депутате парламента, который занимался контрабандой оружия в Израиль и будет освобожден сегодня после сильного давления на Израиль.



С февраля 2022 года член парламента, используя свой дипломатический паспорт, 12 раз провозил контрабанду в Израиль. Среди прочего, он контрабандой ввозил животных - птиц и голубей, а также электронные сигареты и золото.



ШАБАК заявляет, что он будет передан властям Иордании для дальнейшего расследования и судебного преследования.