



Иорданские депутаты призвали выслать посла Израиля

Иорданские депутаты призвали выслать израильского посла из страны в ответ на визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, который состоялся ранее на этой неделе.



Об этом сообщает Middle East Monitor со ссылкой на газету Quds Press.



По данным прессы, большинство иорданских депутатов призвали к высылке посла Израиля в Аммане в ответ на "посягательство на территорию мечети Аль-Акса".



"Такое осквернение и посягательство на это святое место неприемлемы. Провокационные действия, ведущие к усилению напряженности в регионе, должны быть немедленно прекращены", - заявил спикер иорданского парламента Ахмад Аль-Сафади.



Салех Аль-Армути сказал: "Бен-Гвир бросил вызов позиции Иордании. Вызова израильского посла недостаточно, он должен быть выслан".