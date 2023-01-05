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Иорданские депутаты призвали выслать посла Израиля
05.01.2023 13:42 Ольга Белозерова

Иорданские депутаты призвали выслать посла Израиля

Иорданские депутаты призвали выслать израильского посла из страны в ответ на визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, который состоялся ранее на этой неделе.

Об этом сообщает Middle East Monitor со ссылкой на газету Quds Press.

По данным прессы, большинство иорданских депутатов призвали к высылке посла Израиля в Аммане в ответ на "посягательство на территорию мечети Аль-Акса".

"Такое осквернение и посягательство на это святое место неприемлемы. Провокационные действия, ведущие к усилению напряженности в регионе, должны быть немедленно прекращены", - заявил спикер иорданского парламента Ахмад Аль-Сафади.

Салех Аль-Армути сказал: "Бен-Гвир бросил вызов позиции Иордании. Вызова израильского посла недостаточно, он должен быть выслан". 

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