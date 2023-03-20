



Иордания вызвала израильского посла для выговора

Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля для вынесения выговора в связи с заявлением министра финансов Смотрича о том, что палестинского народа не существует, которое он сделал на фоне карты Израиля, включающей территорию современной Иордании.



Министерство заявляет, что использование карты Смотричем было "серьезным, подстрекательским актом", и требует, чтобы израильское правительство заняло четкую позицию против его поведения.



Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, назвал высказывания министра "совершенно бесполезными", подчеркнув, что палестинский народ "очевидно" существует.



"Мы продолжаем поддерживать их права и добиваться решения израильско-палестинского конфликта на основе двух государств", - сказал он.

