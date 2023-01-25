



Иордания требует воздвигнуть пятый минарет на Храмовой горе



Несколько недель назад Иордания вновь обратилась к Израилю с просьбой возвести пятый минарет на Храмовой горе, на восточной стене комплекса. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом.



Столкнувшись с ухудшением экономической ситуации в Иордании, демонстрациями и распространением протестов против короля на бедуинские племена, Иордания ищет громких достижений за рубежом.



Как ответственная за святые для ислама места в Иерусалиме, Иордания пользуется статусом гаранта. В королевстве это рассматривается как фактор, укрепляющий легитимность правительства и способствующий его стабильности.



В настоящее время на горе есть четыре минарета, построенные в мамлюкский период. Иордания хочет построить пятую башню, чтобы официально закрепить и увековечить свое положение на горе.