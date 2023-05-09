Новости » Политика
Иордания осудила операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе
09.05.2023 12:25 Алина Груднева

Иордания осудила операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе

Днем, 9 мая, Иордания осудила операцию Армии обороны Израиля "Щит и стрела" в Газе.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Хашимитского Королевства.

Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил свою агрессию" в отношении террористических организаций в Газе.

Напомним, что в ночь на 9 мая ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы