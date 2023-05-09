



Иордания осудила операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе

Днем, 9 мая, Иордания осудила операцию Армии обороны Израиля "Щит и стрела" в Газе.



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Хашимитского Королевства.



Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество "оказать давление" на Израиль, чтобы тот "прекратил свою агрессию" в отношении террористических организаций в Газе.



Напомним, что в ночь на 9 мая ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в Газе в рамках операции.