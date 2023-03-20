



Иордания обвиняет Смотрича: Безрассудное подстрекательство и нарушение договора

Амман осудил заявление Министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа не существует, как "безрассудное подстрекательство и нарушение международных норм и Иорданского мирного договора".



Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Иордании также осуждает "расистские и экстремистские подстрекательские заявления, сделанные экстремистским израильским министром против братского палестинского народа, его права на существование и его исторических прав в его независимом и суверенном государстве на палестинской национальной земле".



Он призывает израильское правительство осудить заявления Смотрича и говорит, что Иордания "примет все необходимые политические и правовые меры для борьбы с такими экстремистскими, полными ненависти действиями и заявлениями", добавляя, что они "представляют собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности".

