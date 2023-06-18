



Иордания критикует Израиль за расширение поселений

Министерство иностранных дел Иордании критикует правительство Израиля за то, что оно одобрило решение, сокращающее процесс утверждения строительства поселений в Иудее и Самарии.



Представитель министерства осуждает поселения как незаконные в соответствии с международным правом и как препятствие на пути к решению о создании двух государств между Израилем и палестинцами.



Ранее сегодня правительство Израиля приняло резолюцию, направленную на сокращение процесса утверждения строительства поселений – уменьшилось количество одобрений проекта перед сдачей.



Эта мера также передаст министру финансов Бецалэлю Смотричу контроль над одним из двух этапов, которые теперь будут составлять процесс утверждения.

