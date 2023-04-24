



Иордания хочет договориться о выдаче депутата, попавшегося на контрабанде

Депутат Народного собрания Иордании Халил Аттия заявил 12 каналу, что иорданцы требуют освобождения члена Народного собрания (парламента Иордании), который был накануне арестован в Израиле.



“Весь иорданский народ требует, чтобы он был передан иорданским властям. Иордания соблюдала соглашения с Израилем в прошлом, когда израильский охранник убил двух иорданских граждан. Иордания выдала охранника Израилю, и Нетаниягу приветствовал его. Ожидается, что Израиль будет действовать аналогичным образом”, — Халил Аттия.



Накануне в Израиле был арестован иорданский депутат, идентифицированный, как Имад Удван.



При въезде в Израиль у него обнаружены сумки с 12-ю автоматами, 270 пистолетами и 100 кг золота на сумму около 6,6 миллионов долларов.



Удван надеялся, что в силу своего депутатского статуса, он и его машина не будут подвергнуты обыску в Израиле.

